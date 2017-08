Sanción a Cristiano es "excesiva": Carvajal

Madrid

Dani Carvajal, defensa del Real Madrid, opinó sobre la sanción de cinco partidos recibida por el portugués Cristiano Ronaldo tras su expulsión y el empujón al colegiado en el Camp Nou, la calificó de "verdaderamente excesiva" y deseó que prospere el recurso presentado por el club.



"Es una sanción verdaderamente excesiva, creo que Cristiano no quiere despreciar al árbitro como se hace ver con esa sanción de cuatro partidos. Para él es una situación frustrante porque le echan a la calle cuando no tenía que haber sido expulsado. Es excesivo y ojalá le puedan quitar partidos", aseguró en rueda de prensa.



Carvajal reconoció que todos los jugadores madridistas no entienden la decisión del Juez Único de Competición. "Tanto Cristiano como todo en el vestuario estamos jodidos por esa sanción. Son muchos partidos, es un jugador referencia para nosotros, ojalá le puedan quitar partidos y esté disfrutando pronto en el terreno de juego".



Por último, fue crítico con la redacción del acta del árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea. "No estoy en la cabeza de los árbitros que son los que juzgan las acciones en los partidos pero el otro día es excesivo, una expulsión injusta y luego reflejar en el acta lo que puso para que le caigan más partidos".