Dani Alves confiesa que el futbol le gusta cada vez menos

Ciudad de México

Dani Alves ha reconocido que cada vez disfruta menos del futbol, debido a que esta disciplina se ha encaminado al lado del negocio por encima del deporte. La revelación ocurrió cuando le preguntaron si sus hijos disfrutan del balompié.

“Gracias a Dios no (les gusta a sus hijos) porque el futbol está perdiendo el brillo que me hizo querer ser jugador, querer ser un atleta”, expresó en jugador del PSG en una entrevista para Globo Esporte. “Hoy el futbol se transformó en negocio. Sinceramente, cada vez me gusta menos el futbol”, añadió.

Además, el brasileño habló sobre la reciente eliminación del club francés en la Champions League a manos del Real Madrid, al considerar que el resultado no es casualidad y que, pese a la inversión hecha a inicios de temporada, la falta de conexión entre compañeros les jugó en contra.

“Las eliminaciones no son nunca por casualidad. Me pasó eso en la Selección brasileña, de cuando no existe la conexión que debe haber. Ya viví esa situación y sé por qué pasa: no hay conexión. Para mí, el PSG es un club que está en esa transformación, en ese proceso y va a tener que sufrir un poco, aunque ese proceso va a ser muy arduo”, afirmó.