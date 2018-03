Juventus vs. Real Madrid, plato fuerte de Cuartos de Final de la Champions

Juventus de Turín y Real Madrid, rivales en la última final de la Liga de Campeones, protagonizarán el duelo estelar de los Cuartos de Final de la Champions, cuyo sorteo se celebró este viernes.

Barcelona se enfrentarán a la Roma y Sevilla se verán las caras contra uno de los grandes del continente, el Bayern Múnich, mientras que Liverpool se medirá al Manchester City.

A diferencia de los otros dos equipos españoles, el Real Madrid tendrá el partido de vuelta en su estadio, el Santiago Bernabéu.

Real Madrid y Juventus se enfrentaron el pasado 3 de junio en Cardiff, en la final del torneo, y la victoria fue para los madrileños por 4-1, un triunfo que supuso la doceava Copa de Europa para el equipo blanco.

Italianos y españoles jugarán uno de los clásicos del continente europeo: ambos clubes se han enfrentado 19 veces, la Juve con ocho triunfos y el Madrid con nueve, incluyendo las finales de la Champions en 1998 y 2017.

