En Manchester me respetaban: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo aceptó que no se siente cómodo con las recriminaciones que le hacen los aficionados del Real Madrid, ya que siempre da su máximo esfuerzo.

"No me gusta que me piten en mi estadio, en Old Trafford no me lo hacían", dijo el astro en entrevista con 'Jugones'.

Cristiano reconoció que le encanta la capital española, sin embargo "tiene en la mente Manchester".

Cristiano además habló sobre la final de la Champions y afirmó que "el Real Madrid siempre es favorito, si piensas que eres el mejor no quiere decir que no tengas humildad".