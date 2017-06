Cristiano Ronaldo, el mejor jugador de la final

Cardiff

El histórico entrenador escocés Alex Ferguson hizo entrega este sábado al portugués Cristiano Ronaldo (Real Madrid) del trofeo que lo acredita como mejor jugador de la final de la Liga de Campeones frente al Juventus de Turín (4-1).

El futbolista luso, que ha conquistado cuatro títulos de la máxima competición continental -tres con el Real Madrid y uno con el Manchester United-, anotó un 'doblete' en la goleada sobre el equipo turinés.

"Es una temporada única: ganamos la Liga y la Champions. Mi equipo ha estado muy bien hoy, fenomenal. Y yo también he estado muy bien. Me preparé para estar aquí, para llegar en buen nivel a final de temporada, y estoy feliz porque he marcado goles importantes", aseguró un visiblemente contento Ronaldo tras recibir de manos de Ferguson el trofeo de la UEFA.

El veterano Ferguson, que tuvo a sus órdenes a Ronaldo en el Manchester United, abrazó y dialogó distendidamente con su pupilo durante varios minutos antes de entregarle el galardón en la sala de prensa del Millenium Stadium de Cardiff. El futbolista portugués acudió acompañado de su hijo y de su pareja.

"Ganar una Champions siempre es complicado, y más ante un equipo que sólo había recibido tres goles en todo el torneo y nosotros le hicimos cuatro", señaló poco después de posar para los fotógrafos.