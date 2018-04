Cristiano Ronaldo utilizó dos paraísos fiscales para gestionar sus hoteles

Madrid

El caso de Cristiano Ronaldo se encuentra en un momento clave. En las próximos semanas, la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Pozuelo deberá decidir si abre juicio oral al delantero del Real Madrid por defraudar 14.7 millones de euros a Hacienda entre 2011 y 2014. El uso durante esos años de empresas pantallas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas para resguardar sus ingresos publicitarios es uno de los principales escollos para su defensa. Pero nuevas revelaciones pueden complicar más su situación.

Como muestran nuevos documentos de Football Leaks, obtenidos por 'Der Spiegel' y analizados por la red de periodismo EIC a la que pertenece EL MUNDO, Ronaldo utilizó otra estructura 'offshore' para proteger sus hoteles. Desde junio de 2015, es decir, justo después de los años ahora investigados, el futbolista operó a través de un 'holding' empresarial en Luxemburgo y un fideicomiso en Jersey, ambos territorios considerados paraísos fiscales por Tax Justice Network. La corporación luxemburguesa CRS Holding se encargaba de administrar las participaciones de Ronaldo en una serie de negocios turísticos propiedad del 'trust' ubicado en la isla del Canal de la Mancha, denominado The CRS Holding Trust.

Cristiano Ronaldo no aparece en ningún documento público de esas sociedades. Tanto el 'holding' como el fideicomiso están a nombre de un empresa intermediaria llamada Private Trustees. Pero uno de los documentos de Football Leaks analizados, una declaración de accionistas de Private Trustees, permite comprobar que "el único beneficiario" de ese esquema es el jugador.





La declaración de accionistas de Private Trustees en la que aparece Ronaldo (Cortesía EL MUNDO).



En manos de Hacienda

Como en la gestión de los ingresos publicitarios, operar a través de un entramado 'offshore' de este tipo no es ilegal siempre y cuando se informe debidamente a las autoridades fiscales. En el caso ahora investigado, referente a los derechos de imagen, Ronaldo desvió 150 millones de euros a Islas Vírgenes Británicas y sólo declaró 22'7 millones, una cantidad insuficiente según Hacienda. En el caso de los negocios hoteleros, corresponde ahora a la Agencia Tributaria comprobar si cada año desde 2015, el futbolista tributó como debía. Contactado por Der Spiegel, uno de los miembros de la red de periodismo EIC, Ronaldo prefirió no hacer comentarios al respecto.

Los negocios turísticos del futbolista del Real Madrid ya fueron noticia el pasado febrero cuando se confirmó que, junto a la cadena Pestana, construirá un hotel en uno de los edificios más emblemáticos de la Gran Vía madrileña: el número 29, cuyos bajos ocupa La Casa del Libro. Ronaldo y Pestana llegaron a un acuerdo con la propietaria del inmueble, la Constructora Calpense S.A., para aterrizar en España después de proyectar varios establecimientos en Portugal.

Dos precedentes en contra

Mientras llevaba a cabo esa transacción, el delantero intentaba negociar con Hacienda un acuerdo para no tener que llegar a juicio por fraude fiscal con sus ingresos publicitarios, como también adelantó este periódico. Pese a la gravedad de las pruebas contra él, Ronaldo aceptaría declararse culpable de los delitos cometidos entre 2011 y 2013 a cambio que la Agencia Tributaria retirara los cargos del ejercicio 2014. Con ese acuerdo se libraría de entrar en prisión, abonaría unos 30 millones de euros y exculparía a los asesores, pero el pacto aún no se ha cerrado. Y no hay garantías de que llegue a cerrarse.

Hay dos precedentes recientes que juegan en contra del futbolista del Real Madrid y sus asesores. El primero es el de su ex compañero Xabi Alonso. La Fiscalía Provincial de Madrid solicitó el mes pasado cinco años de cárcel para él por tres delitos contra la Hacienda Pública y por una cantidad defraudada de dos millones, ambas cifras inferiores a las de Ronaldo. Además, para el asesor de Alonso y el administrador de la sociedad offshore que gestionaba sus ingresos publicitarios, la Fiscalía reclamó la misma pena.

El segundo precedente es el de Leo Messi, condenado a prisión por fraude fiscal. Aunque Ronaldo insiste en que Hacienda fue más benevolente con la estrella del Barcelona que ahora está siendo con él, la sentencia del Tribunal Supremo en el caso del argentino perjudica especialmente a su agente, Jorge Mendes, y su equipo. En ella se señalaba a los asesores como cooperadores necesarios para el fraude por lo que ahora será más difícil que los representantes del jugador del Real Madrid sean apartados del proceso.

Jorge Mendes, investigado en toda Europa

Los nuevos documentos de Football Leaks también revelan que los negocios de Jorge Mendes son objeto de investigación en toda Europa.

A finales de agosto, un inspector fiscal de Portugal convocó en una reunión a autoridades fiscales de España, Reino Unido, Irlanda, Chipre y Países Bajos. El equipo internacional revisó las empresas de Mendes, sus holdings, los flujos de dinero entre ellos y los contratos firmados entre 2015 y 2016. Entre todos los países implicados calcularon que, sólo en ese breve periodo, el agente portugués había facturado 1.300 millones de euros en comisiones.

Durante dos días, los inspectores fiscales estudiaron las estructuras fiscales y empresariales de Mendes. Ese interés internacional en su entramado de compañías es otra preocupación para Mendes, tras los muchos sobresaltos que ha recibido de la justicia española. Además de estar investigado en el caso Ronaldo, ya pasó por ese proceso anteriormente en el caso Falcao.