Cristiano pide solidarizarse con refugiados rohinyá

El futbolista portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo instó este jueves al envío de ayuda urgente a los niños de la minoría rohinyá refugiados en Pakistán tras ser obligados a abandonar Birmania y anunció una donación para mejorar sus condiciones de vida.

"Es difícil, como padre, ver la crisis de los refugiados rohinyás", sobre todo, en lo que afecta a los más pequeños, que "necesitan nuestros cuidados y apoyo", afirmó el futbolista en una nota difundida hoy por la organización humanitaria 'Save the Children', de la que es embajador.

Tras recordar que tiene cuatro hijos y que haría "lo que fuera por ellos", Ronaldo pidió ayuda para los menores de esa minoría musulmana refugiados en Bangladesh.

Lo hizo en todas sus redes sociales, en las que ha colgado una foto de un padre rohinyá con su hijo de un año en brazos, junto a otra suya rodeado de sus propios hijos, y con el mensaje: "Ayuda, por favor".

El futbolista anunció una donación, cuya cuantía no ha trascendido, para que los niños rohinyás puedan tener "un lugar seguro para jugar, socializar, recuperarse y volver a ser niños", añade la nota de Save the Children.

One 🌍 where we all ❤ our children. Please help. #Rohingya#Refugee@SavetheChildrenhttps://t.co/t2eJN244Jlpic.twitter.com/9ZPwe5olJC