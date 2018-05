Cristiano dedica mensaje de apoyo para Sir Alex Ferguson

El astro portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, envió, mediante sus redes sociales, un mensaje de apoyo para el ex director técnico del Manchester United Alex Ferguson, quien fuera hospitalizado este sábado debido a una hemorragia cerebral.

"Mis pensamientos y oraciones están con usted, mi querido amigo. ¡Se fuerte, jefe!" fueron las palabras —las cuales estuvieron complementadas con una foto del escocés y el luso— dedicadas por el actual Balón de Oro a través de su cuenta de Twitter.

My thoughts and prayers are with you, my dear friend. Be strong, Boss! pic.twitter.com/kmih28Xpsq