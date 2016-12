Courtois no se va del Chelsea: Antonio Conte

Londres

Antonio Conte, técnico del Chelsea, ha descartado este viernes la salida del guardameta belga Thibaut Courtois y ha asegurado que el presunto interés del Real Madrid "no es más que pura especulación".



Courtois, de 24 años, uno de los baluartes esta campaña del conjunto londinense, líder de la Premier League, con seis puntos de ventaja sobre el Liverpool, ha sido vinculado con el Real Madrid en las últimas semanas por la prensa británica.



El internacional belga sólo ha recibido dos goles en los últimos 12 partidos ligueros, en los que el Chelsea ha logrado pleno de victorias.



"No es importante clarificar la situación de Thibaut. Para mí es uno de los mejores, si no el mejor portero del mundo. Está trabajando muy bien y es un guardameta fantástico", dijo Conte este viernes en la rueda de prensa previa al duelo del sábado ante el Stoke City.



"Se va a quedar con nosotros, y eso es lo más importante. Lo otro no es más que mera especulación", añadió. "Esta temporada está jugando muy bien. Creo que es un guardameta muy completo, un modelo, ya que tiene un gran juego de manos y de pies", indicó el preparador italiano.



Además, Conte reveló que el conjunto del suroeste de Londres tiene a su disposición los 52 millones de libras que ingresó con el traspaso del brasileño Oscar al Shanghai SIPG de la Superliga china para invertir en el mercado de fichajes de enero, pero dejó claro que no malgastará ese dinero.



"Vendimos a Oscar y tenemos ese dinero para gastar. Pero es importante gastarlo con cabeza. Gastar por gastar no me gusta, prefiero fichar jugadores que se puedan adaptar fácilmente a nuestro sistema de juego", señaló.



"Pero repito: en enero no es fácil, es un mercado complicado para encontrar este tipo de jugadores. Con el club estamos trabajando en este aspecto", apuntó el italiano.