Se pitan cinco penales en un partido y fallan cuatro

En un encuentro de la ronda preliminar de la Copa de la Confederación Africana de Futbol (CAF), el árbitro senegalés Issa Sy señaló cinco penales, de los que cuatro se fallaron este domingo en el estadio Baba Yara en Kumasi (Ghana).

El equipo local, el Asante Kotoko, falló tres penales, mientras que el CARA Brazzaville congoleño erró uno.

Pese a ello, el Asante Kotoko se llevó la victoria (1-0) con un gol en el descuento (90+1) del delantero Mohammed Yakubu... también desde el punto de penal.



It’s all over here at the Baba Yara Stadium. Yakubu Mohammed scored from the penalty spot to give @AsanteKotoko_SC a slim 1-0 win . #CAFCLpic.twitter.com/EKhlUQtD4j