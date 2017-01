Bryan Ruiz elegido como mejor jugador de Concacaf

Ciudad de México

La CONCACAF nombró este miércoles a lo mejor del año 2016, en lo que respecta a la zona, en donde destacan el costarricense Bryan Ruíz y la estadunidense Alex Morgan, como los mejores jugadores, además de que el silbante mexicano César Ramos fue elegido como el mejor de la confederación.

También fueron premiados los mejores porteros, entrenadores y el equipo con el mejor desempeño. Asimismo, el tanto de Jesús Manuel Corona, ante Venezuela, en la Copa América Centenario, fue elegido como el mejor gol del pasado 2016.

Cabe señalar que el pasado 9 de enero, ya se había dado a conocer un conteo de lo mejor de la zona, sin embargo éste fue basado en la opinión de los aficionados; lo único que fue puesto a votación para esta segunda entrega, fue la elección del XI ideal.

Los premios fueron otorgados de la siguiente forma:



MEJOR JUGADOR

Masculino: Bryan Ruiz (Costa Rica)

Femenino: Alex Morgan (Estados Unidos)

MEJOR PORTERO

Masculino: Keylor Navas (Costa Rica)

Femenino: Ashlyn Harris (Estados Unidos)

MEJOR GOL

Jésus Manuel Corona vs. Venezuela (Copa América Centenario 2016)

MEJOR ENTRENADOR

Masculino: Óscar Ramírez (Costa Rica)

Femenino: Amelia Valverde (Costa Rica)

MEJOR ÁRBITRO

Masculino: César Arturo Ramos (México)

Femenino: Anne Chenard (Canadá)

PREMIO AL MEJOR DESEMPEÑO

Selección Femenina de Canadá

XI IDEAL (Masculino)

Keylor Navas; Ronald Matarrita, Wes Morgan, Rafael Márquez; Christian Bolaños, Hirving Lozano, Andrés Guardado, Atiba Hutchinson, Miguel Layún, Bryan Ruíz; Andre-Pierre Gignac.

Congratulations to all the nominees that were voted #CONCACAFAwards 2016 Male Best XI! pic.twitter.com/cF5wed1BWQ — CONCACAF (@CONCACAF) 18 de enero de 2017

XI IDEAL (Femenino)

Ashlyn Harris; Ali Krieger, Kedeisha Buchanan, Becky Sauerbrunn, Ashley Lawrence; Shirley Cruz, Alex Morgan, Gloriana Villalobos, Carli Lloyd, Tobin Heath; Christine Sinclair.