A sacar el ábaco: las combinaciones rumbo al Hexagonal final

Ciudad de México

Hasta el momento hay un total de cuatro equipos clasificados a la fase final de la eliminatoria de CONCACAF, y dos con la sartén por el mango para poder ocupar los lugares restantes. Sin embargo, existen algunas combinaciones que los podrían dejar fuera.

Honduras



Sí gana o empata califica; elimina a Canadá. En caso de perder, necesita que Canadá no derrote por diferencia de tres o más goles a El Salvador.



Canadá



Necesita derrotar por diferencia de 3 o más goles a El Salvador y que Honduras pierda ante México. Sí Honduras gana o empata, Canadá está eliminado.



Tanto Honduras como Canadá, aspiran únicamente a clasificar como segundo lugar del Grupo Dos.



Estados Unidos



Sí gana clasifica, además de que se adjudicaría el primer lugar de grupo por diferencia de goles (+13).



Sí empata clasifica, pero se quedaría como segundo lugar del Grupo Dos.



Sí pierde aún podría clasificar, a menos de que Guatemala derrote por diferencia de 10 goles o más a San Vicente.



Guatemala



Matemáticamente aun tiene chances de avanzar, ya que tiene 7 puntos en el Grupo C. No obstante, sea cual sea el resultado de USA, necesita golear por una diferencia superior a 10 tantos a San Vicente para avanzar como segundo lugar.



Empatando o perdiendo está eliminado.

Grupo B:



Tanto Costa Rica como Panamá ya están clasificados al Hexagonal, sin embargo ambos se enfrentan en la última jornada de la Tercera Ronda en San José, lo que define posiciones para el Grupo C.



Costa Rica



Sí gana o empata termina como primero de grupo. Tendría que perder por diferencia de 2 goles o más para quedar en segundo lugar.



Panamá



Tiene que ganar por diferencia de 2 o más goles para quedar como líder de grupo. Sí empata o pierde terminaría en segundo lugar.

Posible nomenclatura para el Hexagonal

Fecha 1 y 6: USA/TYT vs México – México vs USA/TYT

Fecha 2 y 7: PAN/CRC vs México – México vs PAN/CRC

Fecha 3 y 8: México vs CRC/PAN – México vs CRC/PAN

Fecha 4 y 9: TYT/USA vs México – México vs TYT/USA

Fecha 5 y 10: México vs PAN/CRC – PAN/CRC vs México