Clubes y jugadores se solidarizan con víctimas en Mánchester

Ciudad de México

El mundo del futbol mostró su dolor y solidaridad hacia las víctimas del ataque perpetrado en Mánchester, Inglaterra, después de un concierto de la cantante estadunidense Ariana Grande, donde fallecieron 22 personas y 59 más resultaron heridas.

A través de redes sociales, los principales clubes de esta ciudad, Manchester United y Manchester City, compartieron sus pensamientos:

"Estamos profundamente impactados por los terribles hechos acaecidos anoche en el Manchester Arena. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados", indicaron los Red Devils.

El United puso a disposición de las fuerzas de seguridad para lo que necesite y anuncia que la tienda, el museo, el café y el 'tour' por Old Trafford permanecerán cerrados al público durante toda la jornada.

"Los pensamientos y oraciones de todos en el Manchester City están con aquellos afectados después de los horribles eventos de anoche", publicó el equipo dirigido por Guardiola, cuyas hijas y esposas lograron salir ilesas del ataque.

Además, los Citizens colaboraron al prestar su estadio como centro de coordinación y atención a los familiares de las víctimas.

The thoughts and prayers of everyone at MCFC are with those affected following the horrifying events of last night.https://t.co/KzFQY6ZG2K — Manchester City (@ManCity) 23 de mayo de 2017

Ajax, rival del United en la Europa League, también se unió a las muestras de solidaridad:

"Desde Amsterdam con amor a Manchester. Nuestros pensamientos están con las personas afectadas y sus seres queridos".

From Amsterdam with love to Manchester. Our thoughts are with the victims and the loved ones of those affected. — AFC Ajax (@AFCAjax) 23 de mayo de 2017

El Real Madrid emitió un comunicado en el que "muestra su más profunda consternación por el atentado cometido".

El Barcelona publicó esta mañana un tuit: "Desde Barcelona, toda nuestra solidaridad y apoyo a las víctimas y familiares del atentado en Manchester".

From Barcelona, all our support and solidarity for the victims and relatives of the attack in Manchester. — FC Barcelona (@FCBarcelona) 23 de mayo de 2017

En términos similares se expresaron numerosos jugadores. El extremo del United Jesse Lingard, por ejemplo, asegura que todas sus oraciones van dirigidas hacia las personas afectadas por el atentado y que deben estar "todos juntos en este negro momento".

My thoughts and prayers are with everyone affected by last nights attack on this beautiful city. We will stand together in this dark hour ❤️ — Jesse Lingard (@JesseLingard) 23 de mayo de 2017

El belga Vincent Kompany, capitán del City, muestra sus más "profundas condolencias a las familias de las víctimas" y asegura que "es un día duro para una gran ciudad como Manchester".

I would like to express my deepest condolences to the families of the victims. It's a sad day for the great city of Manchester. #Unity — Vincent Kompany (@VincentKompany) 22 de mayo de 2017

El galés Gareth Bale, jugador del Real Madrid, calificó la noticia de "verdaderamente horrible para despertar", David Beckham, excapitán de la selección inglesa y exjugador del United y del cuadro madridista, mostró su "angustia" por el atentado.

Truly awful news to wake up too!! Thoughts are with all affected in Manchester 🙏🏻 pic.twitter.com/6HStCC7Pc0 — Gareth Bale (@GarethBale11) 23 de mayo de 2017

"Noticias desgarradoras de Manchester. Como un padre y un humano lo que ha sucedido me entristece de verdad. Mis pensamientos están con todos aquellos que han sido afectados por esta tragedia, señaló Beckham.

"Estamos tremendamente tristes por el suceso trágico de ayer por la noche. No podemos dejar de pensar en ello y nuestros pensamientos nuestro amor está con las víctimas y sus familias", aseguró Mourinho, director técnico del Manchester United.

Jose Mourinho: "We're all very sad about the tragic events last night; we can't take out of our minds & hearts the victims & their families. — Manchester United (@ManUtd) 23 de mayo de 2017

Mientras que otro ilustre de Old Trafford como Rio Ferdinand también mostró su tristeza y apoyo, Wayne Rooney, uno de los veteranos del United, publicó: "Noticias devastadoras esta mañana. Mis pensamientos y oraciones están con todos los afectados".

My thoughts & prayers are with all the families & friends affected by last nights attack in Manchester! #StandTogether — Rio Ferdinand (@rioferdy5) 23 de mayo de 2017

Devastating news this morning. Thoughts and prayers are with all those affected. — Wayne Rooney (@WayneRooney) 23 de mayo de 2017

El marfileño Yaya Toure, veterano centrocampista del City, también escribió "terribles noticias en Manchester. Mis pensamientos y oraciones están con las víctimas".

Such terrible news in Manchester. Thoughts and prayers with all those affected 🙏🏾 — Yaya Touré (@YayaToure) 23 de mayo de 2017

Cristiano Ronaldo, ex jugador del Manchester United, se unió a las muestras de afecto publicando una bandera de Reino Unido con la leyenda Manchester en el centro.