Chivas jugó bastante bien: técnico de Seattle Sounders

Guadalajara

Brian Schmetzer, estratega del Seattle Sounders, habló sobre la derrota ante Chivas, el timonel señalo que el objetivo primario era hacer un gol ante el Rebaño, pero nada le salió al cuadro de Estados Unidos, desde la lesión de Lodeiro, como dos lesionados más que tuvo durante la primera parte.

“No le quiero quitar crédito a Chivas, que jugaron bastante bien. Pero sí nos pesó no tener a Lodeiro, quien es de los mejores, pero no lo usaremos de excusa, el que entre tiene que tener buen nivel, si es una desventaja, pero no hay que quitarle crédito a Chivas”.

Schemetzer agregó que le pegó mucho a su planteamiento táctico la baja por lesión de Bruin, ya que lo consideraba una pieza clave de su esquema y lo tuvo que sacar antes de los 25 minutos.

“Entrenamos con él y queríamos que jugara y no tenerlo, nos afectó y el resultado no fue el esperado, pues perder a ese jugar es parte de la derrota de esta noche”.

¿Qué le dicen los triunfos de Toronto y New York, sobre conjunto tíos de la Liga MX?

“Los resultados de New York y Toronto son muy buenos para la Liga, hemos crecido, pero no podemos negar que los equipos mexicanos son muy buenos”.