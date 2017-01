Chicharito sobre John Milton: "es colgarse de un momento negativo"

Ciudad de México

Javier 'Chicharito' Hernández, en palabras para ESPN, consideró que el trabajo de John Milton es "es colgarse de una persona para obtener un logro propio", después de que circuló un posible acercamiento con el hipnotista, que se popularizó por su relación con el delantero francés André Pierre Gignac.

"Me da risa, lo veo triste en el aspecto que es algo de nuestra cultura mexicana que tenemos que cambiar. Yo jamás me voy a colgar de un momento negativo de una persona para yo ganar algo, ganar fama, ganar dinero o nombre. Es algo que jamás lo voy a hacer.

"Por un lado me da risa; no sé (André Pierre) Gignac; no sé qué pretenda el señor (John) Milton, no lo sé y no me importa porque no he necesitado de un hipnotista o absolutamente nada llegar a lo que he llegado", dijo Javier, quien atraviesa una sequía goleadora con el Bayer Leverkusen en la Bundesliga de Alemania.

André Pierre invadió las redes sociales con su famoso festejo tras anotar un gol, racha negativa que cortó en la Liguilla del Apertura 2016 gracias a la hipnosis del mentalista, situación que no compartió Hernández.

"A mí sí me da tristeza eso, porque yo así lo veo. Es colgarse de una persona para obtener un logro propio, y colgarse de un momento negativo.

"Es como si ves que alguien no está bien y tú te cuelgas diciendo que tienes soluciones; estoy hablando con todo el respeto posible. No sé si lo haga de buena voluntad o no, que toda la gente lo ve así".

Finalmente, 'Chicharito' descartó que "los goles no refleja n si estoy bien o estoy mal; al contrario, refleja cómo me siento, cómo estoy, cómo puedo sonreír".