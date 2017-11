'Chicharito' volvería con el West Ham tras lesión muscular

Ciudad de México

En entrevista para el West Ham, Javier Hernández espera regresar a la actividad con el cuadro del norte de Londres, tras la lesión que sufrió en el muslo izquierdo, la cual lo ha mantenido fuera de las canchas durante las últimas dos semanas.

“Espero que la próxima semana pueda incorporarme al equipo, vamos a ver porque este tipo de lesión; necesita de mucho cuidado y a veces lo mejor es no apresurarse para no hacer daño, así que necesitamos tener mucho cuidado, pero afortunadamente me siento muy bien, ya veremos la próxima semana si puedo incorporarme al equipo”, dijo el Chicharito.

When are you returning to action, Chicha? 🙏 pic.twitter.com/77HOqENhqU — West Ham United (@WestHamUtd) 27 de noviembre de 2017

El atacante se lesionó durante el partido que la selección mexicana sostuvo ante Bélgica el pasado 10 de noviembre; desde ese entonces, el cuadro acerero ha disputado dos partidos, en donde cayó ante el Watford y empató ante el Leicester City. Asimismo, debido a esta molestia, Hernández no ha podido debutar bajo la tutela de David Moyes.