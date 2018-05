El Chelsea presenta su nuevo uniforme

El Chelsea presentó este viernes la primera equipación que utilizará en la temporada 2018-2019, la cual contará, como mayor novedad, con detalles horizontales de color rojo y blanco.

Según mostró el Chelsea en sus redes sociales, la nueva elástica continuará con el color azul como principal, pero añadiendo unas pequeñas rayas horizontales rojas y blancas, a diferencia de la de esta temporada, que era completamente de ese color.

El equipo de Antonio Conte estrenará su nueva camiseta en el partido que les enfrentará contra el Newcastle United fuera de casa el próximo domingo.

El Chelsea explicó en su página web que el diseño toma como inspiración las camisetas de los 80 y los 90 y que, dentro de la misma, se puede encontrar la inscripción "Blue is the Colour" (Azul es el color), primera estrofa del himno del equipo londinense.

Los de Conte llegan a la última jornada de la Premier League en quinta posición, con 70 puntos, a dos del Liverpool, quien ocupa la cuarta posición.

Por lo tanto, los de Stamford Bridge necesitan que el Liverpool pierda en casa ante el Brighton & Hove Albion para poder aspirar a disputar la Liga de Campeones el año que viene.

Como forma de cerrar la campaña, el Chelsea tendrá la oportunidad, el próximo 19 de mayo, de ganar la FA Cup (Copa de Inglaterra), en cuya final se medirá al Manchester United.



