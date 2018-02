Chelsea vs. Barcelona, en vivo, Champions League 2018 (0-0): MINUTO A MINUTO

Junto al Real Madrid-PSG y al Juventus-Tottenham, la tercera eliminatoria más esperada de estos Octavos de Final de la Champions League es la que protagonizarán el Chelsea y el Barcelona, la cual, desde el año 2000, se ha vuelto un clásico europeo.

Esta será la sexta eliminatoria directa de Champions en donde los 'Blue Meanies' y el cuadro catalán se enfrenten; al momento, el saldo es favorable 3-2 para los 'Blaugranas'. Los de Londres eliminaron a los de Cataluña en los Octavos de Final de la temporada 2004-2005 y en las Semifinales de la edición 2011-2012.

Por su parte, el Barcelona echó al Chelsea en los Cuartos de Final de la temporada 1999-2000; en los Octavos de Final de la campaña 2005-2006 y en las Semifinales de la edición 2008-2009.

Asimismo, los catalanes y los 'Blues' se midieron en la Fase de Grupos de la Champions League 2006-2007, en donde los ingleses se impusieron a los españoles en el sector A de aquella edición.

MINUTO A MINUTO

Minuto 4: Potente disparo de Hazard que casi sorprende a Ter Stegen, el balón pasa por encima del arco.

¡COMIENZA EL PARTIDO EN EL STAMFORD BRIDGE!

ALINEACIONES

Chelsea: Courtois, Rüdiger, Alonso, Fábregas, Kanté, Hazard, Rodríguez, Moses, Willian, Christensen y Azpilicueta.

Barcelona: Ter Stegen, Piqué, Rakitic, Busquets, Iniesta, Suárez, Messi, Paulinho, Alba, Roberto y Umtiti.

PREVIA

Así luce el vestidor de lo Blues a una hora de que arranque el partido.

El Chelsea y Barcelona ya están en el Stamford Bridge para disputar la ida de los Octavos de Final de la Champions League.

