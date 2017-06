El marfileño Cheick Tioté fallece durante entrenamiento

El futbolista internacional de Costa de Marfil, Cheick Tioté falleció este lunes en China, a la edad de 30 años, luego de sufrir un colapso durante un entrenamiento.

El centrocampista, quien formaba parte del equipo Beijing Enterprise desde febrero, fue trasladado al hospital, donde más tarde informaron de su muerte.

Su antiguo equipo, Newcasttle, mostró sus condolencias a través de Twitter.



We are devastated to have learnt of the tragic passing of former Newcastle United midfielder Cheick Tioté in China today. #NUFCpic.twitter.com/PCrIEUyugv