Chan Yuen Ting hace historia con el Eastern Long Lions

Hong Kong

El 22 de febrero del 2017 podrá ser una fecha más, pero en Asía, se estará haciendo historia. Chan Yuen Ting, entrenadora del actual campeón de la Liga de Hong Kong, el Eastern Long Lions, será la primera mujer en dirigir un club masculino en una competición continental de clubes al realizar su debut en la La Liga de Campeones de la AFC.

El debut de Chan Yuen no será nada sencillo, chocará la mano con su homólogo del Guangzhou Evergrande de China, equipo campeón del certamen en el 2013 y 2015 que es dirigido por el brasileño Luiz Felipe Scolari. "Es un grandísimo entrenador, que ha ganado el Mundial con Brasil. Cuando nos encontremos, hablaré con él. Dentro del terreno de juego, quiero aprender de él, porque tiene muchísima experiencia", afirma en una entrevista para FIFA.

Yuen es consciente de lo que puede dar su equipo; "Todos los partidos nos van a resultar difíciles, porque sabemos que el Eastern no es tan fuerte como sus adversarios, aunque en el futbol no hay nada imposible. Nos hemos preparado bien y creo que estamos en condiciones de afrontar estos encuentros. Hemos analizado a los rivales y elaborado planes para contrarrestar su juego. Quiero que mis futbolistas demuestren su fortaleza psicológica y técnica dentro de la cancha", señala.

La entrenadora, cuyo estilo de juego esta basado en hombres como Jürgen Kloop, José Mourinho o Antonio Conte, confirma que todo es posible y que no hay barreras en el futbol. "Me alegra ser un modelo para otras técnicas. En Hong Kong, no hay liga profesional femenina, algo muy necesario para progresar. Yo estoy dispuesta a tender la mano a todas las que quieran dedicarse a trabajar en los banquillos", mencionó.

Todas las miradas estarán puestas en Chan Yuen y en el Eastern durante las seis jornadas de la fase de grupos de la Liga de Campeones de 2017. Y, sea cual sea el resultado, esta entrenadora ya se ha adjudicado su propia victoria, por el hecho de estar ahí.