Lyon vs. PSG: La Champions femenil tendrá cerrojazo galo

Cardiff,Gales

El Olympique de Lyon y el París Saint Germain jugarán la Final de la UEFA Champions League femenil el próximo 1 de junio en Cardiff.

El conjunto parisino, superado en la clasificación del campeonato francés por el Olympique de Lyon y el Montpellier, viajará a la ciudad galesa con la necesidad de ganar.

La consecución del título es su último recurso para participar en la próxima edición del torneo continental.

Precisamente, la Final será una reedición del encuentro que decidió el cetro copero en Francia.

PSG fue derrotado en penales por su máximo adversario, el Olympique de Lyon, tras ver igualado el tanto inicial de la brasileña Cristiane.

La urgencia del equipo parisino contrasta con la ambición del temible campeón francés, que en Cardiff aspira a prorrogar su supremacía en el futbol femenino europeo.

Si en la temporada 2015/16 firmó un 'triplete', en la actual campaña las pupilas de Gérard Prêcheur aspiran a repetir.

Son ya campeonas de la Liga -por undécima temporada consecutiva- y de la Copa de Francia. Un nuevo éxito en la Champions confirmaría su dominio.

Sin la vitola de favorito, el París tratará de combatir el poderío del Olympique de Lyon, el equipo más goleador y menos goleado de su país. Se aferra al triunfo logrado en la primera vuelta.

En la undécima jornada de las 22 que componen la Liga francesa, el PSG venció por 1-0. Fue, de hecho, el único equipo capaz de doblegar al Olympique de Lyon en veintidós fechas.