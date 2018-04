La Champions vale más que un doblete: Ramos

Ciudad de México

El futbolista del Real Madrid Sergio Ramos aseguró hoy que ganar la Liga de Campeones vale "incluso más" que el "doblete" de Liga y Copa que firmó el Barcelona y añadió que estar en otra final de la máxima competición continental sería "un premio al sacrificio y la constancia".

"El Barça ha hecho un gran año, han ganado dos títulos. Ganar la Copa tiene mérito y la Liga incluso más. Ganar la Champions tiene ese plus que equivale a esos dos o incluso más. Para mí serían dos temporadas grandísimas, la suya y la nuestra", manifestó el capitán del Real Madrid en rueda de prensa.

El equipo blanco defenderá mañana la renta 2-1 lograda la pasada semana en Múnich ante el Bayern para poder jugar su tercera final consecutiva de la Liga de Campeones.

"Para el Real Madrid, tener la oportunidad de jugar otra final es un extra de motivación, un premio al sacrificio y la constancia. Tenemos esa experiencia de haberlo logrado, sabemos lo que significa poder jugar esa final, estamos a un pasito de pisar el estadio de Kiev y ojalá así sea", explicó.

Ramos ve el encuentro ante el Bayern como una posibilidad de reivindicación. "Hemos hecho un gran papel en los enfrentamientos con ellos y queremos que sigan siendo de esa manera. No nos conformamos, queremos reivindicarnos y salir como si fuera 0-0", destacó.

Lo que sí aclaró Ramos es que el Real Madrid no hará el domingo "pasillo" al Barcelona por el título de la Liga española, en la línea de lo que manifestó el técnico blanco, Zinedine Zidane, hace unos días.

"Lo que dice 'Zizou' va a misa. Le estamos dando demasiado revuelo. Ellos tienen el título, que es lo que querían. No va a haber pasillo y punto. Que disfruten el título y nosotros a lo nuestro, a eliminar a los alemanes y a jugar otra final", indicó.

Ramos quiso ensalzar la dificultad de estar tan arriba tanto tiempo en la Liga de Campeones. "Estamos haciendo fácil lo imposible, lo que nadie había conseguido. Parece fácil que hayamos ganado tres Champions tan seguidas, eso nos motiva en el día a día para seguir batiendo récords. Quizás le demos el valor que tiene el día de mañana", matizó.

Finalmente, Ramos hizo un llamado a la hinchada del Real Madrid para que ofrezca el mejor ambiente ante el Bayern.

"Las grandes citas las hemos construido con el Bernabéu. Es un premio para nosotros podernos jugar una final en casa, necesitamos ese cariño y apoyo. Yo he vivido noches mágicas en las que he sentido ese apoyo de la afición, donde no muchos jugadores aguantan ese calor de la afición", resumió.