La Champions estrena balón en las eliminatorias

Las eliminatorias de la Liga de Campeones 2017/18, que comenzarán este martes con la ida de los Octavos de Final, tendrán como novedad añadida el empleo de un nuevo balón.



La marca Adidas ha desvelado este lunes el nuevo esférico con el que se luchará por el título, que presenta el diseño tradicional de los últimos años pero con novedades.

Road to Kyiv.

Introducing the new official match ball of the knockout stage!#UCL#HereToCreatepic.twitter.com/D29Hcyzutx