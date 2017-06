Carrick recibe homenaje por parte del Manchester United

Este día se llevó a cabo un partido de homenaje por parte del Manchester United a Michael Carrick por cumplir 11 años en el club.

El encuentro estuvo lleno de figuras del futbol, donde participaron jugadores activos y retirados que han sido importantes en la carrera del mediocampista inglés.

La ocasión reunió a jugadores que portaron los colores de los 'Red Devils' como el portero Edwin Van Der Sar, Vidic, Scholes, Giggs y Rooney, mientras que por el equipo llamado Estrellas de Carrick, estuvieron jugadores como John Terry, Seedorf y Michael Owen.

El dinero recaudado por dicho evento, se donará para la fundación de Michael Carrick.

"We'll stay together and stay strong."



Poignant words from @Carras16 ahead of kick-off. #MUFCpic.twitter.com/fVvLvBKIQU