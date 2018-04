Carlos Vela, nominado al mejor gol de la semana en la MLS

Carlos Vela, jugador mexicano, fue nominado al mejor gol de la semana en la Major League Soccer, el cual marcó en la victoria de Los Angeles Football Club (LAFC) 2-0 sobre el Vancouver.

El ex de la Real Sociedad abrió el marcador al minuto 59, cuando dentro del área hizo un tiro cruzado que se fue al ángulo, dejando al portero rival sin poder reaccionar.

Vela, compite dentro de esta nominación con Alvas Poweel del Portland Timbers; Alexander Ring del New York City; Romero Gamarra del Red Bulls New York; y Jeisson Vargas del Impact de Montreal.

1. Alvas Powell

2. Alex Ring

3. Kaku

4. Jeisson Vargas

5. Carlos Vela



