Carlos Vela y Los Ángeles FC presumen su primer jersey

Los Ángeles FC y Carlos Vela presumieron su primer jersey de la historia del club, la cual estarán utilizan en la Major League Soccer (MLS) para la temporada 2018-2019.

La playera local del LAFC es de color negro con algunos detalles en dorado, mientras que la de visitante será blanca, con el mismo tono en oro en las líneas que presenta al costado.

The Heart of the City.#LAFCpic.twitter.com/xub8a3AhsB