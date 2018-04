Carlos Vela anota en goleada de Los Ángeles FC

Los Ángeles Football Club (LAFC), el nuevo equipo de la Liga Profesional de Futbol de Estados Unidos (MLS), dio otra exhibición goleadora y remontó una desventaja de dos tantos para vencer por 3-5 al Impact de Montreal en partido correspondiente a la octava jornada.

Pese a que el Impact se puso por delante en el marcador con dos goles del delantero argentino Ignacio Piatti, que logró su primer triplete de la temporada, al final no fue suficiente para evitar la derrota ya que el cuadro de Montreal mostró gruesas debilidades defensivas.

Piatti marcó sus dos primeros goles a los 9 y a los 16 minutos, en éste de penalti, para poner al Impact con la ventaja parcial, pero a los 24 el defensa belga Laurent Ciman consiguió el primero del LAFC.

En el minuto 43, Piatti logró el 3-1 parcial y al cabo del primer tiempo no se presagiaba la remontada del equipo de Los Ángeles, pese a que ya el conjunto local jugaba con uno menos por la expulsión a los 31 minutos del defensa argentino Víctor Cabrera, que protestó una decisión del árbitro, Allen Chapman.

El referí señaló penalti al derribar Cabrera al costarricense Marco Ureña cuando era el último hombre. El cobro lo tomó el propio jugador 'tico', que envió la pelota al palo izquierdo del marco local y el portero Evan Bush alcanzó a tocarlo para evitar la anotación.

Sin embargo, el LAFC aprovechó al máximo la ausencia de Cabrera y al minuto 52 el internacional estadounidense Benny Feilhaber puso el 3-2 en el marcador.

El dominio del LAFC se hizo notorio y a los 57 minutos consiguió el empate 3-3 con un gol en propia meta del defensa finlandés del Impact, Jukka Raitala.

Ahí perdió los papeles el equipo local, que vio cómo al minuto 83 el delantero mexicano Carlos Vela decretó el 3-4 para LAFC y su cuarto tanto personal en lo que va de liga.

