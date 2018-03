Carlos Salcedo lamenta muerte de Davide Astori

El mundo del futbol está de luto tras la repentina muerte de Davide Astori, el capitán de la Fiorentina. Uno de los jugadores que expresaron sus condolencias fue Carlos Salcedo, defensa mexicano que tuvo un paso por el cuadro italiano.

“Increíble que pasen estas cosas. Sigo en shock después de ver las noticias. Pronta resignación para la familia de Astori y descansa en paz Asto”, escribió el zaguero en memoria de su ex compañero, con quien compartió vestidor de 2016 a 2017.

Our thoughts are with the family and friends of Davide Astori who has passed away at the age of 31https://t.co/0jZmSbh8qU