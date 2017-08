"Se nos ha puesto casi imposible": Busquets

Barcelona, España

Sergio Busquets lamentó la derrota del Barcelona ante el Real Madrid en la ida de la Supercopa de España (1-3), un resultado que dijo se lo ponen "casi imposible" y pidió refuerzos a la directiva.



"Es un mal resultado. Está claro que una derrota 1-3 en tu casa es muy difícil darle la vuelta, ahora lo vemos negro pero saldremos a intentarlo. Hay que hacer tres goles, solo nos vale atacar. Se nos ha puesto casi imposible", aseguró en Tele 5 a pie de campo.



"En partidos así el que mete el primer gol tiene ventaja. Hemos dado todo para empatar pero el Real Madrid ha sacado ventaja de las contras", añadió.



Busquets no se quiso mojar en la acción polémica que acabó con la expulsión de Cristiano Ronaldo. "En el campo no tengo ventaja como en la tele. A veces se mira de diferente punto de vista. Tenía mucha gente de por medio".



Y sí habló con claridad para pedir más fichajes a su directiva. "Por este resultado no creo que sea, es una cuestión de renovarse e intentar mejorar siempre. Lo tenemos que hacer sí o sí".