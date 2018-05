"Ronaldo, Messi, Cristiano, los rivales más difíciles que he enfrentado": Buffon

Turín, Italia

El ya legendario arquero de la selección italiana y de la Juventus, cuatro veces mundialista y Campeón en Alemania 2006, Gianluigi Buffon, reveló a los tres rivales más difíciles que le ha tocado enfrentar durante toda su carrera, en donde figuran Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazario.

“Me he enfrentado a grandes futbolistas, no puedo recordarlos a todos pero Messi, Cristiano y Ronaldo son probablemente los tres mejores que me han retado durante mi carrera”, declaró el meta italiano

El guardameta encaró en repetidas ocasiones a estos tres artilleros. A Ronaldo Nazario lo enfrentó durante la etapa en que el ariete brasileño militó en el Inter de Milán a fines de los 90' y principios de la década pasada.

Por otra parte, a Messi lo ha enfrentado en tres de las últimas cuatro ediciones de la Champions League; con Cristiano es el mimso caso.

Cabe destacar que Buffon, de las tres Finales de Liga de Campeones que ha perdido, una fue contra el Barcelona del argentino (2014-2015) y otra, la última, ante el Real Madrid del portugués (2016-2017).