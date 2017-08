"Benzema antepone el interés del equipo": Deschamps

París, Francia

El seleccionador francés, Didier Deschamps, justificó no convocar al madridista Karim Benzema desde su imputación por un presunto chantaje a otro jugador porque antepone el interés del equipo.



En una entrevista publicada hoy por "Le Parisien", Deschamps reconoció que dejar fuera de la selección a Benzema "no fue una de las decisiones más fáciles", que la pensó bien y que defendió "mucho" al jugador tanto antes como durante ese periodo porque "(le) parecía lógico".



"Hice -contó- un análisis no sobre un individuo, sino sobre un grupo. El colectivo siempre ha estado por encima. Luego elegí únicamente en función de lo que creo que es bueno para la selección francesa. Siempre he actuado así. Decidí y asumo mi decisión".



Al anunciar el pasado día 24 los jugadores convocados para los partidos que Francia juega mañana ante Holanda y el 3 de septiembre contra Luxemburgo, Deschamps volvió a dejar fuera a Benzema, como viene haciendo desde el otoño de 2015.



Eso pese a que el futbolista ha conseguido el levantamiento del control judicial que pesaba sobre él vinculado a su inculpación por supuesta implicación en el caso del chantaje a Mathieu Valbuena en relación con un vídeo de contenido sexual.