Bayern destroza 8-0 al Hamburgo

Berlín

El Bayern mantuvo su ventaja como líder del torneo alemán al golear al Hamburgo por 8-0 mientras que su más inmediato perseguidor, el RB Leipzig, se impuso al Colonia por 3-1 y sigue cinco puntos por debajo.



El tercer clasificado, el Borussia Dortmund, se impuso a domicilio (0-3) al Friburgo y continúa ocho puntos por debajo del Leipzig.



El Bayern dejó liquidado el partido antes del descanso. Arturo Vidal, a pase de Müller, abrió el marcador en el minuto 17 con un disparo desde el borde del área. En el 24 Robert Lewandowski, de penalti, aumentó la cuenta y en el 42 el polaco volvió a marcar, tras recoger un rebote después de que el meta del Hamburgo, René Adler, parara a medias un remate de Douglas Costa.



Müller, que pasa por un momento difícil tras una larga fase sin marcar en la Bundesliga, participó en las jugadas de los tres goles. La falta que generó el penalti fue en su contra y el centro para el remate de Costa que paró a medias Adler fue suyo.



Con ello, el jugador respondió a la confianza de Carlo Ancelotti que decidió hoy darle pausa a Xabi Alonso y retrasar la posición de Thiago Alcántara para hacerle campo a Müller en la media punta.



Pese a que el partido ya estaba visto para sentencia, el Bayern no bajó el ritmo en la segunda parte sino siguió en plan de arrasar a un Hamburgo inofensivo que en ningún momento logró oponer resistencia alguna.



Lewandowski, a pase de tacón de Robben, marcó el cuarto en el 54, en el 56, David Alaba -asistido por Müller- hizo el quinto en el 56 y Kingsley Coman, tras entrar por Thiago en el 60, logró un doblete al marcar el sexto y el séptimo en los minuto 65 y 69.



La cuenta la cerró Robben, en el 88, con un remate cruzado dentro del área.



El Leipzig, por su parte, se fue pronto en ventaja -con un remate de Emil Forsberg en el minuto 55- y aumentó la cuenta en el 34 gracias a un gol en propia puerta de de Maroh.



En la segunda parte, el Colonia intentó volver a meterse en el partido y estuvo apretando después de logra el descuento por intermedio de Osako en el 54 pero el Leipig sentenció con un gol de contragolpe de Timo Werner en el 66.



El Dortmund no tuvo hoy mayores problemas ante el Friburgo aunque en la primera parte desaprovechó muchas ocasiones de gol, lo que de momento parece un problema crónico en el equipo dirigido por Thomas Tuchel.



La situación no fue en ningún momento desesperante ya que el Dortmund se había ido en ventaja en el minuto 3 con un remate de cabeza de Sokratis pero el fantasma de las ocasiones perdidas en la Liga de Campeones ante el Benfica estaba presente.



Otra vez, como había pasado ante el Benfica, el goleador Pierre Emerick Aubameyang parecía tener problemas ante la portería contraria y desperdició tres ocasiones claras.



En la segunda parte el maleficio se rompió y Aubameyang marcó el segundo y el tercer gol del Dortmund aunque, eso sí, a puerta vacía a pases de Marco Reus y Erick Durm.



El Bayer Leverkusen cayó hoy en casa (0-2) ante el Maguncia mientras que el Augsburgo derrotó a domicilio al colista Darmstadt (1-2). El gol de la victoria del Augsburgo lo marcó el argentino Raúl Bobadilla en el minuto 85.