Bayern ficha a Süle y Rudy, figuras del Hoffenheim

El Bayern Múnich confirmó este domingo haber fichado a dos jugadores del Hoffenheim, el defensa central Niklas Süle, de 21 años, y el defensa polivalente Sebastian Rudy, de 26, que se unirán al club bávaro desde la temporada 2017-18.

Rudy, que ha sido 12 veces internacional con Alemania, termina su contrato con Hoffenheim, actual quinto clasificado de la Bundesliga, y uno de los dos únicos equipos invictos en Europa esta temporada, junto al Real Madrid de Zinedine Zidane.

El patrón del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, indicó haber pagado "un precio correcto" por fichar a Süle, hasta 2022.

Según el diario Bild, el monto del traspaso sería de 20 millones de euros, sin contar las bonificaciones.

Defensa central muy potente (89 kilos y 1,94 m), subcampeón olímpico en Río, Süle ya fue convocado una vez a la selección por Joachim Löw, y aparece como uno de los sucesores potenciales de Hummels y Boateng, los defensas centrales de Alemania y del Bayern. A sus 28 años, estos dos campeones del mundo tienen todavía varias temporadas por delante antes de ceder su lugar.

"El traspaso de los dos internacionales alemanes es una inversión para el futuro del Bayern", actual líder de la Bundesliga, con tres puntos de ventaja sobre Leipzig, declaró Rummenigge.

El presidente del club, Uli Hoeness, que regresó recientemente a su puesto tras purgar una pena de dos años de prisión por fraude fiscal, hizo saber que desea que el Bayern conserve su tradición de fichar internacionales alemanes.

El club bávaro ha sido muchas veces criticado por su propensión a adquirir los mejores jugadores de los equipos que lo amenazan en la escena nacional.

Para Hoffenheim, la ausencia de Süle (90 partidos de Bundesliga) y Rudy (177 partidos) será difícil de compensar.

. @FCBayern have swooped in at @achtzehn99_en. The Bavarians have signed Niklas #Süle and Sebastian #Rudy 📝 👉 https://t.co/xpTkmiSCQh. pic.twitter.com/MANXjtt6sh