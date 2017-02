El Leverkusen se encomienda al buen momento de Chicharito

Leverkusen, Alemania

El entrenador del Bayer Leverkusen, Roger Schmidt, considera que el buen momento de forma del mexicano Javier "Chicharito" Hernández puede ser clave en el partido de mañana ante el Atlético de Madrid en el que cree que su equipo no tendrá muchas ocasiones de gol.



"No vamos a tener muchas ocasiones por lo que las que tengamos, tenemos que aprovecharlas. Para eso puede ser clave en buen momento de Chicharito", dijo Schmidt en la conferencia de prensa del Leverkusen.



Schmidt destacó que Chicharito ha vuelto muy bien de la pausa de invierno y que se está beneficiando del juego ofensivo de todo el equipo que el que se encarga de convertir en goles en el último toque.



"Chicharito ha vuelto muy bien de la pausa de invierno, está en plena forma. Naturalmente él también se beneficia de nuestro juego ofensivo pero necesitamos su claridad en la definición", dijo.



Interrogado por la ausencia del centrocampista turco Hakan Calhanoglu, por sanción de la FIFA, Schmidt dijo que se trataba de algo triste, sobre todo para el jugador, pero que el equipo ya lo había asumido.



"Sabemos que no podemos reemplazarlo uno a uno pero tratamos de cubrir el vacío que deja como equipo", explicó.



Schmidt también se refirió a la duda que hay con respecto al volante defensivo Lars Bender de quien dijo que no se entrenará con el grupo sino individualmente y cuya participación en el partido contra el Atlético sólo se decidirá mañana.