Barcelona le pone sonido a la felicidad

Después de la remontada que el Barcelona realizó ante el París Saint Germain, el club blaugrana publicó en su cuenta oficial de Twitter la reacción del público tras el 6-5 global, que les dio el pase a los cuartos de final de la UEFA Champions League.

En el audio suena la felicidad, gritos de euforia de los hinchas del Barcelona en el Estadio Camp Nou. Además, la publicación cuenta con las fotografías de los festejos de Messi y Luis Suárez.

🎵 The sound of happiness 🎶



(Don't forget to turn ON the speakers)#WeDidIt#ForçaBarçapic.twitter.com/5AG0UMsxWZ