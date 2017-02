Barcelona, con el objetivo de eliminar otra vez al PSG

París, Francia

El Barcelona se mide mañana en París al PSG en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, un rival al que conoce bien, entrenado por el español Unai Emery, un técnico contra el que también ha obtenido buenos resultados.



Será un duelo de viejos conocidos que atraviesan momentos particulares. Ninguno de los dos es líder de sus campeonatos y han alternado los momentos de duda con otros más brillantes.



La Liga de Campeones es para ambos un objetivo esencial de la temporada, porque lo es siempre para el club catalán y porque el PSG busca desde que es propiedad del capital catarí firmar una actuación grande en esa competición.



La ventaja está del lado blaugrana, que ha ganado los últimos duelos y que cuenta con una mayor experiencia en partidos clave. Pero las dudas que ha mostrado el conjunto de Luis Enrique esta temporada contra rivales de gran entidad ha hecho anidar la esperanza en el campo de los de Emery.



Acostumbrado a dejar sentenciado el pase a cuartos en la ida en los tres últimos años, frente al Arsenal el pasado y contra el Manchester City los dos anteriores, el club catalán no quiere confianzas.



Y eso que en París han vivido momentos dulces en tres de las últimas cinco temporadas. Se vieron en los cuartos de final de la 2014-15, en la que también habían jugado en la fase previa, y dos antes en la misma ronda, siempre con clasificación placentera de los catalanes.



Tampoco es bueno el balance de Emery contra el Barcelona, al que solo ha ganado en uno y ha empatado seis de las 23 veces que lo ha afrontado con el Almería, el Valencia, el Spartak de Moscú o el Sevilla.



Privado de Arda Turam, Javier Mascherano y Aleix Vidal, Luis Enrique recupera a Gerard Piqué y a Rafinha Alcántara, ambos ausentes ante el Alavés.



La baja de Mascherano es la única que puede alterar los planes de Luis Enrique, que apostará por un eje defensivo con Gerard Piqué y el francés Samuel Umtiti. En los laterales regresarán Sergi Roberto y Jordi Alba.



La principal duda radica en la media. Con Busquets e Iniesta seguros en esta demarcación, el tercer hombre genera debate. Se disputan el puesto Ivan Rakitic, André Gomes y Denis Suárez, aunque seguramente por las características del rival, Luis Enrique apostará por el croata o el portugués.



Por delante, la tripleta (Messi, Suárez, Neymar) volverá a vestirse de gala contra un rival que se les da bien, sobre todo al brasileño.



El PSG solo tiene la duda del argentino Javier Pastore, que aunque volvió a los entrenamientos no está en disposición de jugar 90 minutos.



Emery, que ha visto como su equipo ha ganado en confianza y solidez desde que comenzó el año, también mantiene la incógnita de si alinear al argentino Ángel di María.



Su experiencia internacional es mayor que la de la mayoría de sus compañeros, pero el ex del Real Madrid, que conoce bien al Barça, se ha visto superado por el recién llegado Julien Drexler en la banda izquierda y por el brasileño Lucas Moura en la derecha.



Los franceses no han caído nunca en octavos de final de la Liga de Campeones y para ganar esa competición ficharon este año a Emery, en sustitución de un Laurent Blanc que lo ganaba todo en Francia pero que no logró superar los cuartos en Europa.



Por eso, la eliminatoria contra el Barça es una prueba de fuego para el técnico español, que afronta el duelo con esperanza.



La misma que hay en la ciudad, que ha visto al otrora todopoderoso Barcelona zarandeado por rivales como el Atlético de Madrid y que ha sido desbancado por el Madrid del liderato liguero.