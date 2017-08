Barcelona demanda a Neymar

Barcelona, España

El FC Barcelona ha interpuesto una demanda laboral contra su ex jugador Neymar Jr., al que le reclama 8'5 millones de euros por incumplimiento de contrato.



La cantidad se debe a parte de la prima que el Barcelona le abonó por renovar el año pasado el contrato al brasileño, que este verano ha protagonizado el traspaso más elevado de la historia del fútbol, al pagar la cláusula de rescisión del contrato el PSG (222 millones de euros) para hacerse con los servicios del atacante.



En un comunicado, el Barcelona informa de que ha remitido a la Federación Española "la demanda laboral que el 11 de agosto pasado interpuso contra el jugador Neymar Jr ante el Juzgado Social de Barcelona, para que la traslade a la Federación Francesa de Fútbol y a la FIFA, a los efectos legales oportunos".



"En esta demanda, el club reclama al jugador la cantidad ya liquidada correspondiente a la prima de renovación por incumplimiento de contrato; 8,5 millones de euros en concepto de daños y perjuicios; y un 10% adicional en concepto de mora. El club también reclama que el París Saint-Germain asuma subsidiariamente el pago de estas cantidades en caso de que el jugador no pueda hacerse cargo", añade el escrito.



El Barcelona sigue mostrando su disconformidad pública por el hecho de que el jugador aceptase hace unas semanas romper unilateralmente su contrato con el Barça y fichase por el PSG, previo pago de la millonaria cláusula de rescisión de contrato.



Hace unos días, el jugador ya del PSG, cargó contra la actual junta directiva, tras jugar un partido en París: "Cuando llegué todo empezó bien. Pasé cuatro años maravillosos. Estoy muy triste con la directiva del Barça. Son gente que no pueden estar ahí".