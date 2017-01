El Barça encarrila las 'semis' de la Copa del Rey

San Sebastian, España

El Barcelona dejó encarrilado su pase a semifinales tras ganar cero a uno a la Real Sociedad en Anoeta, estadio aciago en los últimos años donde no ganaba desde mayo de 2007.



La Real quiso plantear de inicio un partido de tú a tú, pero el Barça, espoleado por sus malos resultados en la capital guipuzcoana, salió a morder desde el principio y dominó la posesión de balón.



Los donostiarras, con el mexicano Carlos Vela como sorpresa en su once inicial, no llevaron mucho peligro a la portería de Jasper Cillessen, aunque en una de sus escasas ocasiones sí pudo marcar el primer gol del partido en un tiro intencionado de Mikel Oyarzabal que lamió la escuadra.



El equipo blaugrana empezó a bailar al ritmo que marcaba Leo Messi, motivado y batallador en la primera mitad, que fue un gran asistente de Neymar.



El brasileño se hizo en el minuto 20 con un balón en el área grande local y encaró a Elustondo, que le zancadilleó para cometer un claro penalti que el propio delantero azulgrana se encargó de materializar, engañando a Rulli.



Los donostiarras salieron en la segunda mitad con ánimo de remontada o al menos de un empate que le diera algo de vida para el encuentro de vuelta en el Camp Nou el próximo jueves.



La Real tuvo otra gran ocasión de gol en el minuto 62 en un centro-chut de Yuri que rozó el poste y en la siguiente jugada el Barça reclamaría penalti en una doble caída de Suárez y Neymar por sendas entradas de Rulli, más la segunda que la primera.



Los guipuzcoanos siguieron ejerciendo el dominio durante la segunda mitad, los catalanes, sin Iniesta, se dedicaron a defender, conformes con la mínima ventaja y a la Real le fallaron ya las fuerzas en los instantes finales.