Barcelona vs. Atlético de Madrid, en vivo, la Liga de España (1-0): MINUTO A MINUTO

La actividad de la jornada 27 de La Liga de España continúa con el encuentro entre Barcelona y Atlético de Madrid que se jugará en la cancha del Camp Nou.

El conjunto de casa se ubica en lo más alto de la tabla con 66 unidades y buscará mantener esa ventaja de puntos ante el segundo lugar que es Atleti con 61

Mientras que los dirigidos por Diego Simeone tratarán de acostar distancia ante los azulgranas.

Sigue aquí las mejores acciones.

MINUTO A MINUTO

¡¡¡Terminó el primer tiempo en el Camp Nou!!! El Alteti no puede con un gran juego de los blaugranas.



Minuto 40: A pesar de ir al frente en el marcador, los catalanes no bajan el dinamismo en su juego.

Minuto 35: El 'Fantasmita' Iniesta sale del campo por lesión, y su lugar es tomado por André Gomes.

Minuto 31: Otra tarjeta amarilla; ahora Vrsaljko es el que la recibe.

Minuto 30: Messi, el primero en anotar y el primero en recibir un cartón amarillo en el juego.

Minuto 25: ¡¡¡GOOOOL DEL BARCELONA!!! Se abre el marcador en el Camp Nou, con un gran cobro de tiro libre por parte de Messi.

Minuto 15: Los blaugranas buscan y buscan el gol, pero aún no logran concretar.

Minuto 6: El conjunto catalán se acerca constantemente y con peligro al arco de los 'colchoneros'.

¡¡¡Arranca el cotejo en el césped del Camp Nou!!! Partido crucial en la disputa por el título español

Previo al pitazo inicial, se guarda un minuto de silencio por la reciente muerte del capitán de la Fiorentina

Paying our respects to Quini and Davide Astori. pic.twitter.com/KfTnTSetZV