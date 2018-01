Ayón, Ramos y Marcelo presentan campaña 'En Navidad, ningún niño sin regalo'

Madrid, España

Los jugadores del Real Madrid Sergio Ramos, Marcelo y Gustavo Ayón acudieron al Santiago Bernabéu para el acto de presentación de la campaña 'En Navidad, ningún niño sin regalo' de la Fundación Real Madrid, después de un 2017 que se ha convertido en el "mejor año de la historia del club" y consiguiendo que "los sueños de mucha gente se vean cumplidos".



"El Real Madrid tiene muchas cosas que celebrar esta Navidad y en este Año Nuevo. El 2017 fue el mejor año de la historia del club con cinco títulos conseguidos en fútbol y uno en baloncesto. Esta alegría la compartimos con casi un millón de niños y niñas hospitalizados que recibieron la visita de los jugadores en los hospitales de la Comunidad de Madrid", señaló el vicepresidente de la Fundación Real Madrid, Enrique Sánchez.



Los tres representantes de la entidad madridista asistieron para hacer entrega de los regalos a los niños y niñas que acudieron al acto, continuando un programa que se inició el pasado 18 de diciembre, cuando otros jugadores del Real Madrid repartieron más de 2.000 regalos a los jóvenes hospitalizados.



Enrique Sánchez hizo hincapié en las "actividades socio-deportivas en las que se forma en valores" que lleva realizando la Fundación en sus veinte años y que no solo se dirigen a los más pequeños. "Son los principales beneficiarios, pero no los únicos. La Fundación desarrolla más de noventa programas con 14 escuelas en centros penitenciarios, 2 programas de mayores, 2 programas en deporte para personas desempleadas y uno más para personas sin hogar", recalcó.



Por su parte, el consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, también calificó el 2017 como el mejor año de la historia del club blanco, "por lo menos en fútbol", así como consideró que el Real Madrid es un "ejemplo". "El Real Madrid ha demostrado con estos títulos una vez más ser el club más grande, lo fue en el siglo XX y va camino de serlo en el siglo XXI. Pero sobre todo lo que está consiguiendo es que los sueños de mucha gente se vean cumplidos", valoró.



Sobre estos sueños, el político no se refirió a aspectos materiales como los regalos que se entregaron durante el acto, y sí a "valores del deporte" entre los que destacó "el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo en equipo, el compañerismo y el juego limpio".