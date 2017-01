Atlético confirma interés en tener un equipo en San Luis Potosí

Madrid, España

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, confirmó el interés del club rojiblanco en contar con una franquicia en San Luis de Potosí.



El Atlético, que ya cuenta con franquicias en China, Estados Unidos e India, cuyo equipo el Atlético Calcuta se proclamó campeón de la Superliga, busca también expandirse en México, como confirmó este martes el presidente rojiblanco.



"Estamos intentando cerrar y formalizar un acuerdo con el San Luis de Potosí, que es un equipo importante en México y veremos a ver cómo acaba", dijo Cerezo en Antena 3 TV.



Enrique Cerezo no se mostró preocupado por la posible marcha de Diego Simeone, aunque dijo que, como todos los atléticos, se muestra orgulloso de la dependencia que hay del entrenador argentino.



"La institución estará siempre donde tiene que estar, conmigo, sin mí, con Simeone, sin Simeone, con Miguel Ángel Gil (consejero delegado) o sin él porque es un equipo importante. Lo ha demostrado en los ciento y muchos años que ya tenemos de existencia. Simeone es un valor importantísimo y no me extraña que tengamos dependencia de él, porque es normal y además estamos orgullosos de tener dependencia de él", resaltó.



Y negó que haya algún tipo de enfrentamiento entre una parte de la afición y su entrenador. "La afición está con el entrenador y todos los directivos, también. Todos estamos contentísimos con él y nos tenemos que dar cuenta de que ningún equipo de España siempre gana todo", dijo.