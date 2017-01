Arturo Vidal es baja por lesión

Múnich, Alemania

El mediocampista chileno del Bayern Múnich, Arturo Vidal, será baja de forma indefinida para su equipo, luego de sufrir un golpe en las costillas en el duelo que los 'bávaros' vencieron 2-1 al Friburgo.

"Me siento mal y tengo fuertes dolores en las costillas. Ahora me veo obligado a parar, porque así no se puede jugar. Estuve fuera de los entrenamientos una semana entera, y ahora podría estar fuera al menos dos semanas o quizá tres", indicó el volante "andino".

El exfutbolista de Juventus de Turín se une a la lista de lesionados junto a sus compañeros, centrocampista español Thiago Alcántara y al defensa Jerome Boateng, por lo que no podrán participar en el juego contra el Werder Bremen el próximo sábado en actividad de la Bundesliga.

Se espera que Vidal pueda estar recuperado por completo para el compromiso que sostendrá el Bayern Múnich frente al Arsenal el 15 de febrero en la 'ida' de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.