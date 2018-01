Arsene Wenger niega oferta del Manchester City por Alexis

Londres, Inglaterra

Arsene Wenger, entrenador del Arsenal, ha salido al paso de los rumores que vinculan a Alexis Sánchez con un traspaso al Manchester City y ha negado haber recibido oferta alguna por el internacional chileno.



Los medios británicos han especulado en los últimos días sobre una posible propuesta del conjunto de Pep Guardiola, líder destacado en la Premier League, por Alexis, quien termina contrato el próximo mes de junio.



El City habría ofrecido 30 millones de libras (34 millones de euros) por el chileno, quien no ha mostrado voluntad de continuar en el conjunto del norte de Londres más allá de la presente temporada.



"Cuando recibes una oferta, respondes. Pero en este momento todo está muy tranquilo", respondió Wenger al ser preguntando por la situación de Sánchez. "Sólo estoy centrado en el partido de mañana", dijo el francés en la previa del partido de ida de semifinales de la EFL Cup (Carabao Cup) contra el Chelsea.



Alexis es, junto al alemán Mesut Özil y al inglés Jack Wilshere, uno de los tres futbolistas del Arsenal que terminan contrato dentro de seis meses y que ya pueden negociar con equipos de fuera de la Premier League.



"No me preocupa. Creo que, a día de hoy, la mayoría de los jugadores quieren jugar en la liga inglesa. La Premier puede pagar salarios que, con la salvedad de tres o cuatro clubes foráneos, nadie puede pagar", expresó Wenger.



Además, el veterano preparador galo, reconoció que su compatriota Francis Coquelin, quien está en la órbita de Valencia y West Ham United, podría dejar el club durante el presente mercado de fichajes de enero.



"Es una posibilidad, pero no hemos tenido ningún contacto con el West Ham sobre Coquelin", sostuvo Wenger.