Arsenal mantiene el ritmo y persigue el liderato

Londres

El Arsenal apenas superó al West Bromwich (1-0) para evitar un adiós definitivo al título. El conjunto de Arsene Wenger se topó una y otra vez con el meta visitante Ben Foster, el mejor de los forasteros. Paró todo lo que le llegó menos la jugada que a nueve minutos del final decidió el partido y dio aire a los 'gunners'. Fue un remate de cabeza del francés Oliver Giroud a pase impecable del alemán Mesut Ozil.



El Leicester, sin embargo, fue incapaz de terminar con las penurias que lastran su recorrido en esta mitad de temporada. El campeón, lejos de defender su corona, vive ahora para evitar la caída a los puestos de descenso. Cayó en el King Power Stadium ante el Everton (0-2) para sumar su tercer partido sin ganar y seguir a tres puntos de la parte baja.



Sin Jamie Vardy, sancionado, se hundió en la segunda parte, cuando el belga Kevin Mirallas recibió un saque largo del meta español Joel Robles para dejar en evidencia a los centrales locales y adelantar al equipo de Liverpool, que redondeó su éxito en el tiempo de compensación gracias a Romelu Lukaku (0-2).



El Middlesbrough de Aitor Karanka no pudo evitar la derrota en el campo del Burnley (1-0), al que le bastó el tanto de Andre Gray a nueve minutos de cabeza tras un pase de Sam Vokes.



El Swansea, penúltimo, dio un paso hacia el descenso. Fue goleado en el Liberty Stadium ante el West Ham, que sumó su tercer triunfo seguido (1-4) y consolidó su recuperación. El ghanés Andere Ayew, Winston Reid, Michael Antonio y Andrew Carroll asumieron la cuenta visitante. El español Fernando Llorente, que salió en el descanso para hacer reaccionar a su equipo, anotó el gol de la honra galés.



El empate entre el Watford y el Crystal Palace (1-1) abrió el boxing day. El debut de Sam Allardyce en el banquillo del equipo londinense cambió aparentemente el talante del grupo, que tomó ventaja antes de la media hora con el gol del francés Yohan Cabaye. Pudo sentenciar al borde del descanso pero Christian Benteke falló un penalti.



En el tramo final, el Crystal Palace bajó el ritmo y el Watford lo aprovechó. No dejó escapar su gran oportunidad. También desde los once metros. Una acción que culminó Troy Deeney para evitar la derrota del Watford y establecer el empate.