Arsenal vence con apuros al Hull City

Londres

El Arsenal se sobrepuso a las derrotas sufridas ante Watford (1-2) y Chelsea (3-1) y se impuso este sábado en casa, con más apuros de los previstos, al combativo Hull City (2-0) gracias a un doblete del chileno Alexis Sánchez.



En un ambiente gélido en el Emirates Stadium, no sólo por la nieve caída desde temprano sobre la capital británica, sino por el descontento del público con Arsene Wenger y el equipo, Alexis se erigió de nuevo como el salvador de los suyos con dos goles: uno que no debería haber subido al marcador por mano y otro de penalti en el tiempo de descuento de la segunda mitad.



Sólo un cambio hizo el sancionado Wenger con respecto al once que cayó el pasado fin de semana en Stamford Bridge frente al Chelsea: Gibbs ingresó en el lateral izquierdo por Monreal. El resto, los mismos 10 que se inclinaron ante los 'Blues', con Alexis como referencia arriba, flanqueado por Iwobi, Özil y Walcott.



En los renovados 'Tigers', que se presentaron en la capital británica después de derrotar al Liverpool (2-0), el portugués Marco Silva hizo dos modificaciones con respecto a la última semana: Niasse ocupó el puesto del uruguayo Aber Hernández, lesionado, y Markovic ingresó por Evandro.



Después de dos derrotas consecutivas, que despertaron la ira de los aficionados y que los dejaron prácticamente fuera de la lucha por el título de liga, los 'Gunners' sabían de la imperiosa necesidad de sumar los tres puntos hoy frente al Hull. Y salieron en busca del gol desde el primer minuto.



Sin embargo, el Hull de Silva no es el mismo del de Mike Phelan a principios de curso, y con un ordenado 4-1-4-1, los visitantes pusieron las cosas difíciles a un Arsenal sin apenas mordiente arriba.



A los 15 minutos llegó la primera ocasión con ligero peligro de los de casa, gracias a un uno-dos de Bellerín con Özil dentro del área que el lateral español envió fuera.



En la siguiente jugada, fue Alexis, nuevamente el más destacado de los suyos, el que tuvo el 1-0 en las botas con un disparo con la zurda desde el punto de penalti que se marchó excesivamente cruzado.



El propio Alexis fue el encargado de abrir la lata pasada la media hora (m.33), en una jugada no exenta de polémica, puesto que el internacional chileno, después de una serie de rechazos dentro del área, mandó el balón con la mano al fondo de las mallas.



El colegiado no vio la mano flagrante y el 1-0 subió al marcador, para alivio de jugadores, aficionados y de un Wenger que resoplaba desde uno de los palcos del Emirates.



Mejoraron los 'Tigers' en la segunda mitad, sabedores que todo punto es importante en su lucha por evitar el descenso.



Y a los cinco minutos de la reanudación, el senegalés Niasse estuvo cerca de subir las tablas al luminoso: Markovic se internó por la derecha y sacó un centro preciso que el punta africano bajó con el pecho y remachó cono la derecha, pero Cech mandó el balón a saque de esquina con una buena estirada.



Movió el banquillo Silva en busca de la igualada y dio entrada primero a Evandro y a Elmohamady por Grosiki (m.60) y Elabdellaoui (m.66), respectivamente, y más tarde al delantero Diomande por el centrocampista defensivo Huddlestone (m.78).



Merodearon los visitantes la meta de Cech, entrando una y otra vez por el costado derecho, con un Markovic rapidísimo y un Elabdellaoui que llegaba sin apuros vez a la línea de fondo.



Ante las reiteradas aproximaciones del Hull, el Arsenal dio entrada a dos jugadores de refresco buscando el tanto que dejara el choque sentenciado, y así, a falta de ocho minutos para la conclusión, Oxlade-Chamberlain e Iwobi dejaron su puesto a Lucas y Welbeck.



En el tiempo de descuento, y tras un contragolpe liderado por Özil y Alexis, llegó el definitivo 2-0. El '7' dribló al portero en la salida y puso el balón al segundo palo, donde Lucas remató de cabeza y Clucas despejó con la mano sobre la línea de gol. Penalti y expulsión. Alexis no falló desde los 12 pasos y subió su segundo tanto de la tarde al electrónico.



Así las cosas, los hombres de Wenger se llevaron una victoria tan balsámica como trabajada que los coloca temporalmente en tercera posición, con 50 puntos, a nueve del líder, el Chelsea.