Polémica apuesta de esposas en Clásico de Tanzania

En Tanzania, durante el clásico nacional de este país dos aficionados apostaron a sus esposas, así lo confirmó el corresponsal de la BBC, Osasu Obayiuwana, quien informó que los dos seguidores anunciaron este acto a través de sus cuentas de Twitter.

Fue en esta red social, donde publicó una imagen del supuesto contrato que realizaron un fanático del Simba SC ante uno del Yanga, en el cual, el ganador pasaría la noche con la conyugue del perdedor.

1. This is not a joke -@jamalmalinzi can testify to this. Two fans bet with their wives, for the Simba/Yanga game. pic.twitter.com/qczIM1Wpyn