Mohamed posible candidato para dirigir a selección de Honduras

Ciudad de México

En Honduras siguen los rumores sobre el técnico que tome el mando del combinado de 'La H' luego de calificar a Brasil 2014, Sudáfrica 2010.

Nombres de técnicos van y vienen y uno de los últimos ha sido Antonio Mohamed, que fue el estratega de Rayados de Monterrey, hasta el momento el presidente de la Fenafuth, Jorge Salomón aseguró que hasta el momento no se ha tenido contacto con el argentino.

Así lo aseguró Salomón al Diario Diez: Yo no sé si llegó el currículum de Antonio Mohamed, ni la Comisión Normalizadora ni la junta del Comité Ejecutivo nos hemos sentado a discutir técnico, este tema después del Mundial lo vamos a definir".

Del mismo modo, tampoco le desagrada que el 'Turco' llegue al banquillo de Honduras: "Es un gran técnico como muchos otros, no te puedo decir nada malo de él, sería una gran opción pero hasta después del Mundial lo vamos a discutir".

Por otra parte, Salomón finalizó: “No estamos descartando ni poniendo a nadie, no me he sentado a verlos porque es llenarme la cabeza de cosas que no, hay que tener la cabeza fría”.