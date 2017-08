Suspenden por dos partidos a Antoine Griezmann

Madrid

El delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann y el argentino del Valencia Ever Banega han sido sancionado con dos partidos por el Comité de Competición, mientras que el madridista Sergio Ramos recibió un partido de castigo por su doble tarjeta amarilla contra el Deportivo.

Griezmann fue expulsado en el partido contra el Girona después de llamar "cagón" al árbitro cuando éste no señaló penalti en una jugada con Gorka Iraioz.

El Comité de Competición no interpreta esa palabra como insulto, de ahí que no le haya impuesto una sanción mayor, circunstancia parecida a la de Ever Banega, que vio la roja a causa de su comentario "la concha de tu madre" dirigido al colegiado.

Con un partido han sido sancionados Alen Halilovic (Las Palmas), Sergio Ramos (Real Madrid) y Álvaro Jiménez (Getafe). El Real Madrid recurrió la segunda tarjeta del defensa, pero su petición ha sido desestimada por el Comité.