"Hay miedo a salir del armario": Griezmann

Ciudad de México

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, brindó una entrevista a ICON de El País donde habló de la homosexualidad en el futbol.

Al cuestionarle al jugador francés sobre el porqué se dan algunas actitudes dentro del campo, como los besos al anotar o los manotazos, Griezamnn respondió: "No sé. A veces también acariciamos el pelo del compañero. Eso en la calle no lo hacemos, es verdad... no creo que sea cariño, es más para bromear".

Incluso, hizo énfasis en dos razones por las que algunos jugadores no revelan su preferencia sexual; "yo creo que en el futbol no es habitual porque nos hacemos los duros y los fuertes, y tenemos miedo a lo que puedan decir. Yo no tengo nada en contra, respeto a todo el mundo."

El atacante colchonero comentó que hay mucha gente mala y se puede tener miedo a los insultos; él, de ser homosexual, lo diría, pero "es fácil decir eso cuando no lo eres".

Además, el ídolo del Atlético dedicó palabras a su ídolo David Beckham: "Cada vez que va a un acto siempre hay flashes sobre él y eso indica que llama mucho la atención. Por su pelo, el traje que lleva, la clase que tiene... Eso es lo que más me gusta."

Antoine Griezmann, después de un cierre de campaña donde puso en tela de juicio su continuidad con el Atlético, en días pasados reiteró su continuidad en el club bajo el mando de Diego Simeone.