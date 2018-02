"Le guardo respeto al futbol mexicano": Andrés Iniesta

Barcelona

Llegó con 12 años a La Masía del Barcelona con una maleta y un sueño. Noches de llanto y días de madurez. Andrés no solo creció en Can Barça, se convirtió en el mago del balón, el orquestador del medio campo. El capitán Iniesta.

Jugador desequilibrante; el espacio y el tiempo nadie los domina como él, su futbol no se puede explicar, hay que verlo para entenderlo. A lo largo de su carrera, se ha ganado la admiración de propios y extraños. Tal es su talento que el pasado mes de octubre, el Barcelona cerró su renovación "de por vida".

A sus 33 años, Andrés Iniesta ha sido el único en ser premiado como el mejor jugador de un Mundial, una Eurocopa y una Champions League.

Con La Roja ha conseguido dos Eurocopas y fue el gran protagonista del mayor logro en la historia del futbol español, la Copa Mundial de Sudáfrica.

Ahora, el capitán azulgrana tiene una suculenta oferta para ir al futbol chino, pero más allá del descomunal salario (35 millones de euros), Andrés recobró la titularidad, muy a pesar del fichaje de Philippe Coutinho.

Iniesta suma 27 títulos con el Barça, siendo el único jugador en disputar cuatro finales en la competición europea. El enigmático y referente jugador azulgrana hoy regresará al Stamford Bridge para encarar a uno de los equipos que mejor lo recuerda: el Chelsea. Hace nueve años, clasificó a su equipo para la Final de la Champions League con un gol mágico en el minuto 92 frente a los Blues y esta tarde intentará seguir escribiendo esas pinceladas extraordinarias en la historia del Barcelona.

- Un episodio importante en su vida fue en el Mundial de 2010, a ocho años de distancia y con la víspera de Rusia, ¿sigue soñando con aquel gol?

Sabiendo que el pasado Mundial nos quedamos eliminados en la primera fase, no sueño en esa situación. Lo único que sueño es que en Rusia la selección pueda estar compitiendo bien. Siento que tenemos una gran plantilla, para hacer un gran papel, sabiendo y respetando lo que significa un Mundial. Más allá de que los rivales en el grupo tengan más o menos nombre, debemos de tener mucho respeto por todo.

- ¿Qué percepción tiene de la selección mexicana?

Al futbol mexicano le tengo el máximo respeto. He tenido compañeros mexicanos de equipo como Gio y Jonathan dos Santos; con Rafa Márquez compartí cosas importantes. Andrés Guardado, que ya lleva muchos años en la Liga española, al igual que Carlos Vela, son jugadores a los que tengo muy en alto porque tienen mucha calidad y técnica y al final creo que es un reflejo de lo que es el futbol mexicano.

- Emigrar a la MLS o la Superliga China, aún teniendo un buen nivel futbolístico, ¿crees que sea un acierto futbolístico?

Supongo que habrá casos de todo, tanto Gio como Jonathan son más jóvenes que yo, conozco jugadores mayores que han ido a jugar a esas ligas, pero al final cada uno decide lo que es mejor para él. No creo que la MLS o la Liga china o cualquier otra liga puedan parecer menores. Quienes se van a Liga así, con un nombre ya forjado, tienen la encomienda de estar rindiendo a buen nivel por el interés que despierta en el público que esté ahí. Si no rindes a un nivel bueno, la gente de otros países no querrán que estés, entonces, también es una responsabilidad cuando das un salto a esos torneos.

- El día que la tierra cimbró a México, usted mandó un mensaje por Twitter para alentarnos. Además de que creó una iniciativa para apoyar económicamente al país, ¿por qué le nació hacer de todo?

Cuando ocurren situaciones así, uno entiende que no hay fronteras para ayudar o intentar poner tu granito de arena, también fue una iniciativa que tuvimos con gente que conocemos en México y también nuestra bodega (de vinos). Siempre deseamos que esa situación catastrófica se pudiera superar rápidamente.